Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleşen ittifak içerisinde yer alan Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerinde hezimeti yaşadı.

CHP'ye milletvekili kazandırmak dışında bir sonuç elde edemeyen Saadet Partisi, ilk gelen verilere göre sadece 3 milletvekili kazanmıştı.

YURT DIŞI OYLARININ ETKİSİ

Yurt dışından gelen oyların dağıtılmasından sonra Saadet Partisi bir milletvekilini kaybetti.

İstanbul 1. Bölge 11. sıra adayı Hüseyin Emre Bağce'nin sevinci kısa sürdü.

CHP çatısı altında Meclis'e girecek 2 Saadet Partili ise şunları:

Konya 2. sıra adayı Abdulkadir Karaduman

İstanbul 3. Bölge 9 sıra adayı Nazır Cihangir İslam