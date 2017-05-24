Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük kupası bu akşam sahibini bulacak. UEFA Avrupa Ligi finalinde Ajax ile Manchester United, Stockholm’deki Friends Arena’da karşı karşıya gelecek. 21.45’te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Dev final TRT 1’den naklen ekranlara gelecek. ManU’da Eric Bailly, Ajax’ta ise Nick Viergever, kart cezalısı. Ayrıca İbrahimovic’in sakatlığı Manchester ekibinin en büyük sıkıntısı. Ajax, Avrupa’da çıktığı 9 finalin 6’sından galip ayrıldı, Manchester United ise 6 finalden 4’ünü kazandı. Avrupa’da daha önce 2 defa finalde karşılaşan iki ülkenin temsilcileri, birer defa şampiyon oldu.

FİNALLERİN GEDİKLİSİ

En büyük koz Mourinho!

Manchester United’ın en büyük kozu belki de hocası. Jose Mourinho, şimdiye kadar kariyerinde 14 kupa finaline çıktı. Portekizli teknik adam, bunların 11’inde sahadan zaferle ayrılan taraf oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2, UEFA Kupası’nda 1 kez şampiyonluk yaşayan Mourinho, 2003 yılında Süper Kupa’yı kaybetti. Ajax’ın genç hocası Peter Bosz’un en büyük başarısı ise takımını finale taşımak.