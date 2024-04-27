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Dursun Özbek adaylık için son noktayı koydu! Galatasaray 25 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek

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Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

 Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, başladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu.

Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dursun Özbek adaylık için son noktayı koydu! Galatasaray 25 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek - 1. Resim

DURSUN ÖZBEK ADAY OLDUĞUNU DUYURDU

Galatasaray, 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek.

Aday olmayacağı iddia edilen Dursun Özbek, tartışmalara son vererek aday olduğunu açıkladı.

DURSUN ÖZBEK'TEN ERDEN TİMUR'A TEŞEKKÜR

Sportif A.Ş'de görev alan Erden Timur'a teşekkür eden Dursun Özbek, "Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Başarılı olduğu için birileri tarafından hedef gösterildi, haksızlığa uğradı. Önümüzdeki dönemde de sevgili Erden'in Galatasaray'a hizmet edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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