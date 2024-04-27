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Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi! Yıllar sonra kongreye katılıp, oy kullandı

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Spor Haberleri

Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden olan Aziz Yıldırım, bugün gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

 

 

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