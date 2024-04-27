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Kadıköy'de derbi gecesi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

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Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak zorlu derbi, saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı derbi mücadelesi saat 19.00'da beINSPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın kazandığı haftada kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam devam kararı alan Beşiktaş ise derbiyi kazanarak taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor.

Kadıköy'de derbi gecesi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler... - 1. Resim

DERBİDE 359. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam yapacakla maçla 359. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda yapılacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli ekip ile siyah-beyazlı takım, Türk futbol tarihinde bugüne dek 358 defa karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 134, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 497 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 456 gol kaydetti.

FENERBAHÇE LİG MAÇLARINDA ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 136. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 135 derbide sarı-lacivertliler 48, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda her iki takım da 156'şar gol kaydetti.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

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