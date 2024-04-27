Tümer Metin'den çok konuşulacak İsmail Kartal iddiası! 'Fenerbahçe'yi bir tehlike bekliyor'

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Tümer Metin, İsmail Kartal ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Metin, sezon sonunda bir ayrılığın yaşanabileceğini belirtti.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmesi gözleri İsmail Kartal'a çevirdi.

Tecrübeli hocanın sezon sonunda yaşanabilecek ikincilik sonrası görevine veda edeceği belirtildi.

Adana Demirspor - Galatasaray maçını Tivibu Spor'da yorumlayan Tümer Metin, İsmail Kartal ile ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın kıymetli bir 2.'lik yaşayabileceğini belirten Metin, "Bu bir para edecek mi? Orasına bakacağız. Ben, İsmail Kartal'ın bu dakikadan sonra Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşasa bile sezon sonu devam edeceğini düşünmüyorum." görüşlerini dile getirdi.

TÜMER METİN: FENERBAHÇE'Yİ BİR TEHLİKE BEKLİYOR

İsmail Kartal ile futbolcular arasındaki bağın koptuğunu aktaran Tümer Metin, İsmail Kartal ile devam edilmeyeceği gerekçesini şöyle açıkladı:

"Futbolcuyla olan bağın kopmuş olması, öyle hissediyorum ve kamuoyuyla oluşan iletişim eksikliği. Bu bir, ikincisi yarın ne yapacak Fenerbahçe? Kampta maç izlendi. Zaten Sivas'ta itikat sarsılmış durumda İsmail Kartal'a. Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi bir tehlike bekliyor. Oyuncu işi sahiplendiği dakika motivasyonu yukarı çıkarırsın. Motivasyonu yukarı çıkarmak tamamen bilgiyle doğru odaklıdır ve birçok parametrenin bir araya gelmesi lazım."

'BİR TARAFI KIRILDI'

"Coşku, iştah, fizyoloji, psikoloji her şeyi bir araya koyacaksın ki o motivasyon denilen şey ortaya çıksın ve seni bir yere götürsün. Bir tarafı kırıldı geçen hafta paramparçasın oradan. Kalan sürede sana 2 maç lazım. Galatasaray'ın 2 maçta da puan kaybetmesi lazım."