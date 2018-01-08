Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılda katılmayı planladığı ilk turnuva olan WTA Auckland'dan son anda çekilme kararı alan Belaruslu tenisçi, 15 Ocak'ta başlayacak olan sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a da katılamayacağını organizasyon yetkililerine bildirdi.

Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Avustralya Açık Turnuva Şefi Craig Tiley, "Vika'nın bu yıl aramızda olamaması büyük bir talihsizlik. Avustralya Açık'ın onun favori turnuvası olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıl Melbourne'e gelmeyi iple çekiyor." diye konuştu.

Azarenka'nın çekilmesiyle birlikte Avustralya Açık tek kadınlar ana tablosuna dünya 108 numarası Ajla Tomljanovic'in dahil edildiği duyuruldu.

Kariyerinde kazandığı iki Grand Slam şampiyonluğunu 2012 ve 2013 yıllarında Avustralya Açık'ta elde eden Victoria Azarenka, eski erkek arkadaşı Billy McKeague ile arasındaki hukuki meseleler sebebiyle tenisten bir hayli kopmuş durumda. Yasa gereği velayet davasının görüldüğü Kaliforniya Eyaleti'nden ayrılmaması gereken ve bu sebeple geçtiğimiz yıl sadece iki turnuvada boy gösterebilen 28 yaşındaki tenisçi, bir dönem zirvesine yükseldiği WTA Klasmanı'nın şu an 210. basamağında yer alıyor.