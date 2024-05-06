TFF'den İtalya - Türkiye maçı öncesi açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024 öncesi oynanacak İtalya - Türkiye hazırlık maçının bilet satışıyla ilgili açıklama yaptı.
Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e hazırlık kapsamında İtalya ile hazırlık maçında karşılaşacak olan A Milli Takım, 4 Haziran'da sahaya çıkacak.
Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarların, https://figc.vivaticket.it internet sitesi üzerinden bilet satın alabileceği aktarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel müsabakanın misafir takım tribün bilet satış organizasyonu ev sahibi federasyon tarafından gerçekleştirilmektedir. Misafir tribün biletleri bugün itibarıyla satışa çıkarılmıştır." denildi.
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