Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Markanın büyük SUV pazarındaki iddiasını güçlendiren araç, geçtiğimiz hafta Amerika Fuarı’nda görücüye çıkardığı Yeni Veloster’den izler taşıyor. 2000 yılından bu yana kendi sınıfında sürdürdüğü rekabetine farklı bir bakış açısı getiren dördüncü nesil Santa Fe, otomotiv sektörüne öncülük edecek bir takım yeni aktif güvenlik sistemlerine ev sahipliği yapacak. Örneğin; Smart Sense teknolojisi ile “arka yolcu uyarı sistemi” bunlardan biri. Sistem, arka tarafta oturanları takip ederek özellikle çocukların araçtan iniş çıkışlarını anında sürücüye iletecek. Arka Çapraz Trafik Çarpışma Uyarısı ise, otomatik fren fonksiyonu ile birlikte geliştiriliyor.