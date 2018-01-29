Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herhangi bir modifikasyona ihtiyaç duymadan çöl geçişini tamamlayan Kodiaq, otoriteler tarafından dünyanın en zorlu yarışı olarak nitelendirilen Dakar’da, seri üretim formuyla görev yaptı. Peru, Bolivya ve Arjantin’den oluşan rotayı sorunsuz olarak geçen Kodiaq, zorlu yarışta BARTH Racing takımına destek aracı olarak yer almıştı. Dünyaca ünlü rallide 10 bin km’lik rota üzerinde mücadele veren takımlar, zor hava şartlarına rağmen 4500 metre gibi yüksek rakımlarda ve kum tepeleri, çamur gibi unsurlarla baş etmek zorunda...