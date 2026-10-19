"Anket yapıyoruz" diyerek içeri çağırdılar, kabusu yaşattılar! 305 senet ele geçirildi

Bursa'da bir güzellik merkezinin, vatandaşları işlek caddelerde broşür dağıtma, anket yapma ve gençlere yardım etme bahanesiyle iş yerine davet ederek hizmet verilmediği halde bilgilendirme adı altında sözleşme ve senet imzalattığı, ardından icra takibi başlatma tehdidiyle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramalarda 305 adet senetli sözleşme ele geçirildi.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürüttü.

VATANDAŞLARI İŞ YERİNE DAVET EDEREK SENET İMZALATTILAR

Yapılan çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesinde bulunan bir güzellik merkezinin, işlek caddelerde broşür dağıtma, anket yapma ve gençlere yardım etme bahanesiyle vatandaşları iş yerine davet ettiği belirlendi. İş yerinde hizmet verilmediği halde bilgilendirme adı altında sözleşme ve senet imzalatıldığı, sonrasında ise icra takibi başlatma tehdidiyle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

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OPERASYONDA 305 SENETLİ SÖZLEŞME ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 305 adet senetli sözleşme, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen sözleşmeler üzerinden mağdur vatandaşların tespit edilmesi ve müracaatlarının alınma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI, SONRA SERBEST BIRAKILDI

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

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