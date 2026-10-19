Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

"Anket yapıyoruz" diyerek içeri çağırdılar, kabusu yaşattılar! 305 senet ele geçirildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Bursa'da bir güzellik merkezinin, vatandaşları işlek caddelerde broşür dağıtma, anket yapma ve gençlere yardım etme bahanesiyle iş yerine davet ederek hizmet verilmediği halde bilgilendirme adı altında sözleşme ve senet imzalattığı, ardından icra takibi başlatma tehdidiyle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramalarda 305 adet senetli sözleşme ele geçirildi.

Kaydet
|

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürüttü.

VATANDAŞLARI İŞ YERİNE DAVET EDEREK SENET İMZALATTILAR

Yapılan çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesinde bulunan bir güzellik merkezinin, işlek caddelerde broşür dağıtma, anket yapma ve gençlere yardım etme bahanesiyle vatandaşları iş yerine davet ettiği belirlendi. İş yerinde hizmet verilmediği halde bilgilendirme adı altında sözleşme ve senet imzalatıldığı, sonrasında ise icra takibi başlatma tehdidiyle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

"Anket yapıyoruz" diyerek içeri çağırdılar, kabusu yaşattılar! 305 senet ele geçirildi
Başlık Resmi"Anket yapıyoruz" diyerek içeri çağırdılar, kabusu yaşattılar! 305 senet ele geçirildi

OPERASYONDA 305 SENETLİ SÖZLEŞME ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 305 adet senetli sözleşme, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen sözleşmeler üzerinden mağdur vatandaşların tespit edilmesi ve müracaatlarının alınma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI, SONRA SERBEST BIRAKILDI

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.