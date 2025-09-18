Avcılar'da akılalmaz görüntü! Araçların lastiklerini patlattılar
Güncelleme:
Avcılar'da gece saatlerinde iki şahıs, ellerindeki bıçaklarla rastgele araçların lastiklerini patlattı.
Salı günü gece saat 02.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi'nde ellerinde bıçak bulunan iki kişi, park halindeki araçların yanına yaklaşarak lastikleri patlattı.
O ANLAR KAMERADA
Kısa sürede birçok aracın lastiği zarar görürken, araç sahipleri araçlarının patlak lastikleriyle karşı karşıya kaldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, iki şahsın ellerindeki bıçaklarla araçların yanına gelerek tekerleri tek tek patlattığı görüldü.
Olay sonrası araç sahipleri durumu polise bildirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
