Babasının mezarından ayrıldı, birkaç saat sonra can verdi! Deniz Uysal'ın feci sonu

Babasının mezarından ayrıldı, birkaç saat sonra can verdi! Deniz Uysal’ın feci sonu

- Güncelleme:
Babasının mezarından ayrıldı, birkaç saat sonra can verdi! Deniz Uysal’ın feci sonu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da babasının mezarını ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda virajı alamayan 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü Deniz Uysal, önce karşı yönden gelen bir otomobilin ardından arkadan çarpan ikinci araç nedeniyle feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada vefat eden Uysal’ın annesi gözyaşlarıyla oğlunu son yolculuğuna uğurladı.

Feci kaza, dün öğlen saatlerinde Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi Kurşunlu Kent Mezarlığı yolunda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Deniz Uysal (32) öğlen saatlerinde babasının Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etmek üzere motosikletiyle şehir merkezinde bulunan ikametinden yola çıktı. 

KARŞI YÖNDEN GELEREK ÇARPTI

Kurşunlu Kent Mezarlığı'na gelen ve burada babasının mezarını ziyaret eden Uysal, ardından şehir merkezine dönüşe geçti. Uysal, Kurşunlu Şelalesi'ni geçtikten sonraki virajda motosikletin kontrolünü kaybetti. İddiaya göre yola savrularak sürüklenmeye başlayan ve kaskı başından çıkan Uysal'a karşı yönden gelmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Babasının mezarından ayrıldı, birkaç saat sonra can verdi! Deniz Uysal’ın feci sonu - 1. Resim

BAŞKA BİRİ DAHA ÇARPMIŞ

Ardından sürücüye arkadan gelen başka bir araç daha çarptı. Uysal'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkartılan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANNESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Uysal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Deniz Uysal'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, genç motosiklet sürücüsü için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Konuksever Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Babasının mezarından ayrıldı, birkaç saat sonra can verdi! Deniz Uysal’ın feci sonu - 2. Resim

Cenaze törenine Uysal'ın yakınları ve arkadaşları katılırken, annesinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Gözyaşları içinde oğlunu son yolculuğuna uğurlayan acılı anneyi yakınları teselli etti. Uysal'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Babasının mezarından ayrıldı, birkaç saat sonra can verdi! Deniz Uysal’ın feci sonu - 3. Resim

Babasının mezarından ayrıldı, birkaç saat sonra can verdi! Deniz Uysal’ın feci sonu - 4. Resim

Babasının mezarından ayrıldı, birkaç saat sonra can verdi! Deniz Uysal’ın feci sonu - 5. Resim

