Eskişehir'de para için 1,5 yaşındaki çocuğu falçatayla yaralamıştı! Sanığa hapis cezası verildi

Eskişehir'de 25 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda; fırın işletmeciliği yapan Habib Kara, çocukluk arkadaşı İsmail Y.'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine giderek onun 1,5 yaşındaki oğlunun boğazını falçata ile yaraladı.

AĞABEYİNİ ARAYARAK 10 MİLYON TL İSTEDİ

Kara, İsmail Y.'den kendi ağabeyi Nurettin Kara'yı arayıp 10 milyon TL istemesini talep etti. Telefon görüşmesi devam ederken İsmail Y.'nin çocuğunu kurtarmaya çalışmış bu esnada Kara, elindeki falçatayla çocuğu boğazından yaralamıştı.

44 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLMİŞTİ

Daha sonra evden kaçarak Şirintepe Mahallesi'ndeki kendi evini ateşe veren Kara, binanın terasından atlamıştı. Hastanede tedavi altına alınan Kara, taburcu olduktan sonra tutuklanmıştı. Daha önce mahkemede, sanığın hakkında 23 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etmiş, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı ertelemişti.

DAVAYA AİLECEK KATILDILAR

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 14.00'da sanığın yargılamasına devam edildi. Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Habib Kara, tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna getirildi. Mağdur taraf davaya ailecek katılım sağladı. Habib Kara'nın vekili Avukat Aslıhan Dabanlı, mağdur Rüzgar Y., İsmail Y., vekilleri Av. Doğan Can Çıra, Sibel Y, İbrahim G. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Safiye Şahin Can mahkeme salonunda hazır bulundu.

"EMANATTEKİ KAĞIDI KAPIMIZDA BULDUK"

Şikayetinin devam ettiğini söyleyen İsmail Y., "Adli emanetteki kağıt parçasını hastane çıkışında kapımızın önünde bulduk. Nasıl ve ne şekilde geldiğini bilmiyorum. Sanığın kaçarken düşürdüğünü düşünüyorum" dedi.

"PİŞMANLIK GÖSTERMEDİĞİ ORTADADIR"

Mağdur İsmail Y. ve Rüzgar Y.'nin vekili Avukat Doğan Can Çıra, "Ceza kanunun amacı toplum huzurunu sağlamak ve suç işlenmesinin engellenmesidir. Sanığın pişmanlık göstermediği ortadadır. Sanığın eylemi toplumda bir infial uyandırmıştır. Kastının yoğunluğu ve suç yolunda kat ettiği mesafe nazara alınarak teşdiden cezalandırılmasına, TCK'nın 62'nci maddesinin uygulanmamasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Avukat Safiye Şahin Can, şunları söyledi:

"Mütalaaya iştirak ediyoruz. Mağdurun 1 yaşında bir çocuk olması, gözünü kırpmadan atılı suçu işlemiş olması nazara alınarak sanığın üst sınırdan takdiri indirim yapılmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz."

"YAPMIŞSAM DA ÇOK PİŞMANIM"

Sanık Habib Kara ise, "Not kağıdındaki yazı bana ait değildir. Karşı taraf hastaneye gittiğinde o kağıdı eve bırakmam da mümkün değildir. Üzerime atılı suçları işlediğime inanmıyorum, suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim. Ben bir şey yapmadım, yapmışsam da çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

"İSTİNAFA GİDECEĞİZ"

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaayı açıkladı. Sanık Habib Kara hakkında 'konutta silahla yağma' suçundan 13 yıl, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 6 ay ve 'mala zarar verme' suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Kararın ardından Eskişehir Adliyesi A Kapısı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avukat Doğan Can Çıra, "Sanığın, çocuğun boğazını kesip devamında yangın çıkarttığı olayda Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verildi. Sanığın, netice itibariyle 20 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Türk yargısının verdiği karara saygı duyuyoruz, ancak biz daha fazla ceza alması gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple İstinaf Kanunu yoluna başvuracağız" dedi.