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Bowling salonunda can verdi! Melike Yeter’in ölümünde iş yeri sahibi tutuklandı

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Bowling salonunda can verdi! Melike Yeter’in ölümünde iş yeri sahibi tutuklandı
Başlık ResmiBowling salonunda can verdi! Melike Yeter’in ölümünde iş yeri sahibi tutuklandı

Çorum’da bir çocuk oyun merkezinin bowling bölümünde görev yapan 28 yaşındaki Melike Yeter, iş yerinde yaşadığı kazanın ardından hayatını kaybetti. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen genç kadın, evinde yeniden rahatsızlanınca hastaneye döndü. İç kanama geçirdiği belirlenen Yeter, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili iş yeri sahibi tutuklanırken, genç kadının üç ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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Feci olay, Çorum’da faaliyet gösteren bir çocuk oyun merkezinin bowling salonunda meydana geldi.

LOBUT TOPLAMA MEKANİZMASI ÇARPTI

İddiaya göre, merkezde çalışan Melike Yeter, bowling salonunda hat ve lobutları toplayan mekanizmanın aniden hareket ederek şiddetli şekilde çarpması sonucu yaralandı.

İlk müdahalesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Yeter, burada tedavi altına alındı.

Bowling salonunda can verdi! Melike Yeter’in ölümünde iş yeri sahibi tutuklandı
Başlık ResmiBowling salonunda can verdi! Melike Yeter’in ölümünde iş yeri sahibi tutuklandı

TABURCU OLDU ANCAK YENİDEN FENALAŞTI

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından evine gönderilen genç kadın, bir süre sonra aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yeniden hastaneye giden Yeter’in yapılan tetkiklerinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan genç kadın, doktorların çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Yeter'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Bowling salonunda can verdi! Melike Yeter’in ölümünde iş yeri sahibi tutuklandı
Başlık ResmiBowling salonunda can verdi! Melike Yeter’in ölümünde iş yeri sahibi tutuklandı

ÜÇ AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

28 yaşındaki Melike Yeter’in ölümü, ailesini ve yakın çevresini derin üzüntüye boğdu. Genç kadının yaklaşık üç ay önce nişanlandığı bilgisi de ortaya çıktı.

Bowling salonunda can verdi! Melike Yeter’in ölümünde iş yeri sahibi tutuklandı
Başlık ResmiBowling salonunda can verdi! Melike Yeter’in ölümünde iş yeri sahibi tutuklandı

İŞ YERİ SAHİBİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi F.B. (34), polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheli, sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı. F.B., hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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