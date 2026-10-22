Bursa'da satın aldığı telefonu iade edemeyince sinir krizine giren şahıs, 4 aylık hamile çalışanı bıçakladı. Can havliyle bankaya sığınan kadının ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cezaevinden yeni çıkan saldırgan suç aletiyle yakalandı.

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Korkunç olay Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir telefon mağazasında çalışan Berna A., B.U. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

4 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'da 4 aylık hamile kadına bıçaklı saldırı: Dehşetin nedeni pes dedirtti

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da 4 aylık hamile kadına bıçaklı saldırı: Dehşetin nedeni pes dedirtti

OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

4 aylık hamile Berna A.'yı bıçaklayan B.U.'nun sabah saatlerinde satın altığı cep telefonunu öğleden sonra aynı iş yerine gelerek iade edip parasını geri almak istediği, Berna A.'nın cep telefonunu iade alamayacaklarını söylemesi üzerine sinirlenip dışarı çıktığı ve kadını dükkandan çıktığı sırada saldırıp bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

Bursa'da 4 aylık hamile kadına bıçaklı saldırı: Dehşetin nedeni pes dedirtti

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bursa Şehir Hastanesi Plastik Cerrahisinde tedavisi yapılan Berna A.'nın yüzünde çizikler olduğu kendisinin ve karnındaki 4 aylık bebeğinin iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltındaki B.U.'nun yarın adliyeye sevkedileceği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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