Eskişehir'de pompalı tüfek dehşeti: 1 kişi can verdi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini kıskıvrak yakaladı.

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Muratcan Altun (24) ile A.Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tartışmanın ardından A.Ç, elindeki pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında ateş açan A.Ç, Altun'u yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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YAKALANDI

Polis ekipleri ise bölgeden uzaklaşan şüpheli A.Ç'yi kısa sürede yakaladı. Ekipler olayda kullanılan pompalı tüfeği de şüphelinin olay yerine yakın bir noktadaki evinde buldu.

Altun'un cenazesi ise olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ç, emniyete götürüldü. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Odunpazarı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIOdunpazarı

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