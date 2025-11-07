Gaziantep’te kaçak ilaç operasyonu! Binlerce tıbbi ürün ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, izinsiz olarak satıldığı belirlenen binlerce kutu ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçlara el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.