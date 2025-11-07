Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep’te kaçak ilaç operasyonu! Binlerce tıbbi ürün ele geçirildi

Gaziantep’te kaçak ilaç operasyonu! Binlerce tıbbi ürün ele geçirildi
Gaziantep’te düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda, usulsüz şekilde satışı ve dağıtımı yapılan 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, izinsiz olarak satıldığı belirlenen binlerce kutu ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçlara el konulurken, gözaltına alınan  3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

