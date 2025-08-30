Kayınpederini silahla öldüren gelinden kan donduran ifade: İstismara uğradım
Çorum'da Fatmagül D. silahla kayınpederini öldürdü. Gözaltına alınan kadın ilk ifadesinde kayınpederinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
Çorum'un Bayat ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi.
İHBAR ÜZERİNE KÖYE GELDİLER
Kuruçay köyünde Cemal D'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemal D'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma ekiplerince cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan Cemal D'nin gelini Fatmagül D, karakola götürüldü.
'CİNSEL İSTİSMAR' İDDİASI
Fatmagül D'nin buradaki ilk ifadesinde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla kayınpederini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
KOCASI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Öte yandan Cemal D'nin oğlu Sezer D'nin de 17 Haziran 2024'te köyde çıkan kavgada silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.
