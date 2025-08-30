Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kayınpederini silahla öldüren gelinden kan donduran ifade: İstismara uğradım

Kayınpederini silahla öldüren gelinden kan donduran ifade: İstismara uğradım

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kayınpederini silahla öldüren gelinden kan donduran ifade: İstismara uğradım
Cinayet, İstismar, Türkiye, Çorum, Bayat, Cinsel İstismar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da Fatmagül D. silahla kayınpederini öldürdü. Gözaltına alınan kadın ilk ifadesinde kayınpederinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Çorum'un Bayat ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi.

İHBAR ÜZERİNE KÖYE GELDİLER

Kuruçay köyünde Cemal D'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemal D'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan Cemal D'nin gelini Fatmagül D, karakola götürüldü.

'CİNSEL İSTİSMAR' İDDİASI

Fatmagül D'nin buradaki ilk ifadesinde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla kayınpederini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

KOCASI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan Cemal D'nin oğlu Sezer D'nin de 17 Haziran 2024'te köyde çıkan kavgada silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İşçileri 'köle gibi' çalıştırdılar! Volkswagen'e 30 milyon dolarlık cezaRusya’nın ikmal hatları çöktü! Ukrayna kendi silahıyla vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Parktaki tartışma kanlı bitti! Adem Subaşı’dan 21 gün sonra acı haber geldi - 3. SayfaParktaki tartışma kanlı bitti! Adem Subaşı’dan 21 gün sonra acı haber geldiBağcılar'da sabah saatlerinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 3. SayfaBağcılar'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladıAdana’da kanlı olay: Eski damadının evleneceğini öğrenen muhtar kabusu yaşattı - 3. SayfaEski damadının evleneceğini öğrenen muhtar kabusu yaşattıAydın’da traktör faciası: 1 taşındaki çocuk can verdi - 3. SayfaAydın’da traktör faciası: 1 taşındaki çocuk can verdiPazar dönüşü kurşun yağdırdı, yanlış kişiyi yaraladı! Saldırganlar tabancayla yakalandı - 3. SayfaPazar dönüşü kurşun yağdırdı, yanlış kişiyi yaraladıKontrolden çıkan araç takla attı! İş adamı hayatını kaybetti - 3. SayfaFeci kazada iş adamı hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...