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Kırşehir'de kanalizasyon çalışmasında faciа: 1 işçi can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kırşehir&#039;de kanalizasyon çalışmasında faciа: 1 işçi can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 53 yaşındaki işçi Ramazan Atalay hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Atalay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon bağlantısı çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Akpınar Belediyesinin ilçe merkezindeki kanalizasyon çalışması için kazılan çukurda göçük meydana geldi. Bu sırada çukurda çalışan işçilerden Ramazan Atalay (53), göçük altında kaldı.

Çevredekilerin yardımı ve olay yerine gelen ekiplerin desteğiyle bulunduğu yerden çıkartılan Atalay, Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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