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Kocaeli'de acı olay: Kendi kullandığı otobüsün altında kaldı

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Kocaeli'de acı olay: Kendi kullandığı otobüsün altında kaldı
Başlık ResmiKocaeli'de acı olay: Kendi kullandığı otobüsün altında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsü, son durağa ulaşıp aracından indikten sonra henüz bilinmeyen bir sebeple otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde Çayırköy Mahallesi'nde özel halk otobüsüyle son durağa gelen N.A., aracını park edip indikten sonra bilinmeyen bir sebeple otobüsün altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmit
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