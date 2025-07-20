Küçükçekmece'de 2 katlı binanın çatısı çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de 2 katlı bir binanın çatısı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tahliye edilen bina mühürlendi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan kopan beton blok, alt katın balkonuna ve yola düştü.

Düşen parçalar, park halindeki bir otomobil ile giriş katta bulunan marketin tentesine zarar verdi.

Çökme nedeniyle binadakiler ve markette bulunanlar dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.

TAHLİYE EDİLEN BİNA MÜHÜRLENDİ

Küçükçekmece Belediyesi zabıta görevlileri binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Binanın yarın yapılacak incelemenin ardından yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Çökme sırasında markette alışveriş yapan Fatih Karabey, son anda dışarı çıktıklarını belirterek, "Balkon üzerimize çöktü neredeyse. 3 adımla yırttık. Herhangi bir ses duymadık öncesinde. Bir anda çöktü. Yaralı yok" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Pamuk da binayla ilgili çalışmaların devam ettiğini, tamamlandıktan sonra yıkım kararı verilmesi halinde yıkılacağını söyledi. İstanbul'daki binaların büyük çoğunluğunun benzer durumda olduğunu hatırlatan Pamuk, kentsel dönüşümün hızlandırılması çağrısında bulundu.