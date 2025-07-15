Küçükçekmece'de silah sesleri! Dükkanlar hedef alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Temmuz 2025 15:41 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 15:48 - Güncelleme:

İstanbul Küçükçekmece'de korkunç bir olay yaşandı. Kuyumcu dükkanı ile bir derneğe silahla ateş açıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde korkutan bir olay yaşandı. SİLAHLAR PATLADI, VATANDAŞ PANİK YAPTI Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'ne dün sabah saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, bir kuyumcu dükkanına, ardından Kanarya Mahallesi Çaykuşu Sokak'taki Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine söz konusu adreslere polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kuyumcunun ve derneğin camında çok sayıda kurşun izi tespit etti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlgili Haber Kilosu 2 TL'ye düşünce üretici mağdur olmuştu! Başkan olaya el attı, 200 ton karpuz satın alındı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş