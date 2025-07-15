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Küçükçekmece'de silah sesleri! Dükkanlar hedef alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de korkunç bir olay yaşandı. Kuyumcu dükkanı ile bir derneğe silahla ateş açıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde korkutan bir olay yaşandı.

Küçükçekmece'de silah sesleri! Dükkanlar hedef alındı - 1. Resim

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Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'ne dün sabah saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, bir kuyumcu dükkanına, ardından Kanarya Mahallesi Çaykuşu Sokak'taki Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne silahla ateş ederek kaçtı.

Küçükçekmece'de silah sesleri! Dükkanlar hedef alındı - 2. Resim

İhbar üzerine söz konusu adreslere polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kuyumcunun ve derneğin camında çok sayıda kurşun izi tespit etti.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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