Küçükçekmece'de silah sesleri! Dükkanlar hedef alındı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece'de korkunç bir olay yaşandı. Kuyumcu dükkanı ile bir derneğe silahla ateş açıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde korkutan bir olay yaşandı.
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Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'ne dün sabah saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, bir kuyumcu dükkanına, ardından Kanarya Mahallesi Çaykuşu Sokak'taki Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine söz konusu adreslere polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, kuyumcunun ve derneğin camında çok sayıda kurşun izi tespit etti.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş