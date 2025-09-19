Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuyular boşaltıldı, camilerden anons yapıldı! Ramazan Batur'dan hala iz yok

Kuyular boşaltıldı, camilerden anons yapıldı! Ramazan Batur’dan hala iz yok

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı bulmak için arama kurtarma ekipleri günlerdir yoğun şekilde çalışıyor. Termal drone, arama köpekleri ve yüzlerce personelin katıldığı aramalarda henüz herhangi bir iz bulunamadı.

Siirt'te 17 Eylül 2025 tarihinde saat 19.40'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Kurtalan ilçesi Karabağ köyünde yaşayan ve Alzheimer hastası olan 82 yaşındaki Ramazan Batur'un saat 15.00'ten itibaren kaybolduğu bildirildi. Yakınlarının yaptığı ilk aramalardan sonuç alınamaması üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

HER YERDE ARANIYOR

İlk gün AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ekipleri ve canlı arama köpeğiyle yapılan aramalardan sonuç alınamadı. 18 Eylül'de yeniden başlayan çalışmalarda, jandarma ekipleri bazı su kuyularını kontrol ederek sularını boşalttı ancak herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Aramalar 19 Eylül sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Cuma olması nedeniyle camilerde cemaate kayıp şahsın eşgal bilgileri aktarıldı ve vatandaşlardan herhangi bir bilgi durumunda 112 ya da kolluk kuvvetlerine başvurmaları istendi.

AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin termal dron ve arama köpeği desteğiyle sürdürdüğü çalışmalar halen devam ediyor.

