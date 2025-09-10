Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Siirt fıstığında verim yüzde 80 düştü! Çiftçinin kaybı çok büyük

Siirt fıstığında verim yüzde 80 düştü! Çiftçinin kaybı çok büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan fıstığı kuraklık vurdu. Verim geçen yıla göre yüzde 80 düşerken, üreticiler mağdur durumda olduklarını söyledi.

Özellikle yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar, fıstık ağaçlarının verimini olumsuz yönde etkiledi. Üreticiler, geçen yıla göre rekoltede ciddi düşüş yaşandığını ve yüzde 80'e varan kayıp olduğunu belirtti.

"KURAKLIK ÇİFTÇİYİ ETKİLEDİ" 

Fıstık üreticisi Adnan Bingöl, bu yıl rekoltede büyük kayıp yaşandığını belirterek, "Bu sene Siirt fıstığında yüzde 80 oranında düşüş var. Kuraklık çiftçiyi çok etkiledi. Bu sadece fıstıkta değil, buğdayda da aynı. Normal arazide bile büyük kayıp yaşanırken taşlık yerlere gittiğinizde bu oran yüzde 90'a kadar çıkıyor" dedi.

Siirt fıstığında verim yüzde 80 düştü! Çiftçinin kaybı çok büyük - 1. Resim

"ÇİFTÇİ MAĞDUR DURUMDA" 

Özellikle Kurtalan bölgesinde kuraklığın etkisinin ağır hissedildiğini ifade eden Bingöl, "Hiç kimse bu duruma sahip çıkmadı. Ne milletvekilleri ne de yetkililer konuyu gündeme getirdi. Köylerin genelinde kuraklık var. Çiftçi mağdur durumda" diye konuştu.

Siirt fıstığında verim yüzde 80 düştü! Çiftçinin kaybı çok büyük - 2. Resim

"SUYUMUZ DA YOK DENİLECEK KADAR AZALDI" 

Geçen yıl ile bu yıl arasındaki farkı da anlatan Bingöl, "Geçen yıl iyiydi, kuraklık yoktu. İdare ediyorduk. Ama bu sene durum çok farklı. Normalde bu tarladan 10 ton civarında ürün bekliyorduk. Şimdi ise ancak 1–2 ton alabiliriz, o da belli değil. Çünkü salkımlarda kuraklıktan dolayı habbeler çürümüş durumda. Suyumuz da yok denilecek kadar azaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstikrarın böylesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 25 yılda 23'er teknik adam çalıştıZafer Yapı Tane Koru ile yeni bir zafer hikâyesi başlıyor:" Her Tane Bir Zafer Projesidir"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeniköy Kemerköy Enerji ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği arasında iş birliği yapıldı - EkonomiZeytin ağaçlarına sıkı takipGözler Merkez'in faiz kararında! AA, Foreks, TCMB ve Bloomberg anketleri... İşte ekonomistlerin tahminleri - Ekonomiİşte ekonomistlerin faiz tahminleriRekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Altın fiyatları için yeni tahmin - EkonomiAltın fiyatları için yeni tahminBakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşma: 600 milyon metreküp LNG tedarik edilecek  - EkonomiBakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşmaServetine 70 milyar dolar daha eklendi! Elon Musk'ın peşinde! Dünyanın en zengin kişisi değişebilir  - EkonomiDünyanın en zengin kişisi değişebilir 30 yılın toplamını solladı! Son 3 yılda motosiklet satışları patladı - EkonomiSon 3 yılda satışlar patladı
Sonraki Haber Yükleniyor...