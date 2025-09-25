Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merve Türkloğlu’nun ani ölümü… Geride 2 evlat bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'in Erdemli ilçesinde 1,5 yaşındaki ikiz çocukların annesi, hastane personeli Merve Türkoğlu (37), beyninde tespit edilen tümör nedeniyle hayatını kaybetti. Görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarıyla genç anneyi son yolculuğuna uğurladı.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve 1 buçuk yaşında ikizleri olan 37 yaşındaki Merve Türkoğlu, beynindeki tümör nedeniyle yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı.

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

Hayata gözlerini yuman 2 çocuk annesi Türkoğlu için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Gözyaşları arasında dua eden mesai arkadaşları genç annenin tabutuna sarılarak onu uğurladı.

Türbe Mezarlığı'na götürülen cenaze kılınan namazın ardından toprağa verildi.

