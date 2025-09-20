Uğur Aydan’ın acı sonu… Kullandığı motosiklet tarlaya uçtu

Kaza Artova- Zile karayolu Yenice köyü yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Uğur Aydan (32) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Yaklaşık 100 metre sürüklenen Uğur Aydan ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Artova Devlet Hastanesine kaldırılan Aydan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.