Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda D.S. (55) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.





SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Mine Gündoğdu (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Gündoğdu'nun cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.