Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazayı sürücü yara almadan atlatırken Mine Gündoğdu isimli kadın hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda D.S. (55) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Mine Gündoğdu (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Gündoğdu'nun cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 milyon dolar karşılığında ABD'de oturma izni! Trump "Altın Kart" kararnamesini imzaladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Makas atan otomobil İETT otobüslerine çarptı! O anlar kamerada - 3. SayfaMakas atan otomobil İETT otobüslerine çarptı!Akılalmaz kaçış girişimi! Polisi gördü, çimlere yatıp ölü taklidi yaptı - 3. SayfaPolisi gördü, çimlere yatıp ölü taklidi yaptıBorçlular dikkat! İcra ve hacizde ezber bozan değişiklikler yürürlüğe giriyor - 3. SayfaBorçulular dikkat! Haciz artık eskisi gibi değilDolandırıcıların hedefi oldu! 170 bin TL’sini kaptırdı - 3. SayfaSahte polis ve savcıların tuzağına düştüMİT Başkanı yalanıyla 48 saatte 20 milyonluk vurgun! Dolandırıcının sözleri 'böyle pişkinlik olmaz' dedirtti - 3. SayfaDolandırıcının pişkinliği pes dedirttiBeyoğlu’nda taksi şoförüne kan donduran saldırı: Yolcu gibi binip Ali Sancar'ı katletti - 3. SayfaTaksi şoförüne kan donduran saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...