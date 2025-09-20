Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Makas atan otomobil İETT otobüslerine çarptı! O anlar kamerada

Makas atan otomobil İETT otobüslerine çarptı! O anlar kamerada

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de makas atarken kontrolden çıkan bir otomobil, 2 İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobildeki bir kişi yaralanırken, otobüslerde hasar meydana geldi.

İstanbul Başakşehir'de dün gece bir otomobil sürücüsü, makas atarak ilerlediği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki 2 İETT otobüsüne çarptı.

Kazada sürücünün yanındaki eşi yaralanırken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüslerde ise maddi hasar oluştu.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Korkutan kaza, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin makas atarak ilerlediği, kontrolden çıkıp otobüslere çarptığı anlar yer aldı.

