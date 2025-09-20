Makas atan otomobil İETT otobüslerine çarptı! O anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Başakşehir'de makas atarken kontrolden çıkan bir otomobil, 2 İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobildeki bir kişi yaralanırken, otobüslerde hasar meydana geldi.
İstanbul Başakşehir'de dün gece bir otomobil sürücüsü, makas atarak ilerlediği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki 2 İETT otobüsüne çarptı.
Kazada sürücünün yanındaki eşi yaralanırken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüslerde ise maddi hasar oluştu.
SANİYE SANİYE KAMERADA
Korkutan kaza, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin makas atarak ilerlediği, kontrolden çıkıp otobüslere çarptığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz