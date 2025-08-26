Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sosyal medya fenomenine denk gelince makas atmaya başlamıştı! O sürücüye kesilen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomenine denk gelince makas atmaya başlamıştı! O sürücüye kesilen ceza belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sosyal medya fenomenine denk gelince makas atmaya başlamıştı! O sürücüye kesilen ceza belli oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sosyal medya fenomenini denk geldikten sonra makas atıp diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan trafik magandasına 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye toplamda 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı.

Küçükçekmece ilçesi Tem Otoyolu Güney yol istikametinde 25 Ağustos 2025 tarihinde bir sürücü, trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı.

Sosyal medya fenomenine denk gelince makas atmaya başlamıştı! O sürücüye kesilen ceza belli oldu - 1. Resim

Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonunda olayı gerçekleştiren M.Ü. (25) isimli şahıs yakalandı.

Sosyal medya fenomenine denk gelince makas atmaya başlamıştı! O sürücüye kesilen ceza belli oldu - 2. Resim

11 BİN 253 TL CEZA KESİLDİ

Şahsa, 'makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddelerinden toplamda 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 senaryoda zamlı memur maaşları belli oldu! Hangi memur ne kadar alacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da dijital taksi dönemi başlıyor! Sadece uygulamalar üzerinden çağrılabilecek - Gündemİstanbul'da dijital taksi dönemi başlıyor! Sadece uygulamalar üzerinden çağrılabilecekAK Parti'den istifa eden avukat Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı - GündemMücahit Birinci'nin savcılık ifadesi ortaya çıktıCHP'de istifa depremi sürüyor! Salihli ilçe başkanı adaylıktan da çekilip istifa etti - GündemBaşkanlıktan istifa etti, adaylıktan çekildi!Irak hükümeti SDG ile masaya oturacak iddiası! Pazarlığın detayları belli oldu: DEAŞ gündemde - Gündem'Irak hükümeti SDG ile masaya oturacak' iddiası!İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına Türkiye'den sert tepki  - Gündem"Lanetli bir planın parçası"Sıcaklıklar artıyor, rüzgar geliyor! Meteoroloji'den haftalık rapor çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? - GündemSıcaklıklar artıyor, rüzgar geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...