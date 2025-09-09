Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Başakşehir'de ortaokulda yangın! Veliler ve ekipler olay yerinde

Başakşehir'de ortaokulda yangın! Veliler ve ekipler olay yerinde

Başakşehir&#039;de ortaokulda yangın! Veliler ve ekipler olay yerinde
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir’de Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu’nun kantinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, haberi alan veliler de okul önüne geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu’nun kantininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

VELİLER AKIN ETTİ

Yangın haberini alan çok sayıda veli büyük bir endişe ile okula koştu. Çocuklarının güvenliğinden endişe eden veliler, okul önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Okul yönetimi ve emniyet güçleri velileri sakinleştirmeye çalışırken, öğrencilerin güvenli bir şekilde okul dışına çıkarıldığı belirtildi.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Yangının kantinde başlaması nedeniyle duman kısa sürede okulun koridorlarına yayıldı. Öğretmenlerin yönlendirmesiyle öğrenciler sınıflardan çıkarılarak güvenli alanlara alındı. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatırken, kantinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

