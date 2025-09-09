Başakşehir'de ortaokulda yangın! Veliler ve ekipler olay yerinde

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu’nun kantininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

VELİLER AKIN ETTİ

Yangın haberini alan çok sayıda veli büyük bir endişe ile okula koştu. Çocuklarının güvenliğinden endişe eden veliler, okul önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Okul yönetimi ve emniyet güçleri velileri sakinleştirmeye çalışırken, öğrencilerin güvenli bir şekilde okul dışına çıkarıldığı belirtildi.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Yangının kantinde başlaması nedeniyle duman kısa sürede okulun koridorlarına yayıldı. Öğretmenlerin yönlendirmesiyle öğrenciler sınıflardan çıkarılarak güvenli alanlara alındı. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatırken, kantinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.