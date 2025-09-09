Sağanak Kırıkkale’yi vurdu: Yollar çamurla kaplandı, araçlar mahsur kaldı
Kırıkkale’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Bahçeleri de su basarken, çamurla kaplanan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.
Kentte akşam başlayan sağanak nedeniyle Osmangazi, Akşemsettin ve Fatih mahallelerinde su baskınları meydana geldi.
Bahçeleri de su basarken, bazı sürücüler, çamurla kaplanan yollarda araçlarıyla mahsur kaldı.
Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yardımcı olarak, yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.
KAPLUMBAĞA KURTARILDI
Suda mahsur kalan bir kaplumbağa da ekiplerce kurtarıldı.
Yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.
