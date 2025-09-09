Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sağanak Kırıkkale’yi vurdu: Yollar çamurla kaplandı, araçlar mahsur kaldı

Sağanak Kırıkkale’yi vurdu: Yollar çamurla kaplandı, araçlar mahsur kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sağanak Kırıkkale’yi vurdu: Yollar çamurla kaplandı, araçlar mahsur kaldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırıkkale’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Bahçeleri de su basarken, çamurla kaplanan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.

Kentte akşam başlayan sağanak nedeniyle Osmangazi, Akşemsettin ve Fatih mahallelerinde su baskınları meydana geldi.

Bahçeleri de su basarken, bazı sürücüler, çamurla kaplanan yollarda araçlarıyla mahsur kaldı.

Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yardımcı olarak, yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Suda mahsur kalan bir kaplumbağa da ekiplerce kurtarıldı.

Yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dünya Kupası Elemeleri'nde 9 gollü maç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı - 3. SayfaYabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktıMuş'ta acı olay: Düğün kana bulandı, 6 yaşındaki çocuk can verdi - 3. SayfaDüğün kana bulandı, 6 yaşındaki çocuk can verdiİzmir’de aile faciası! 16 yaşındaki lise öğrencisi babasını öldürdü, annesini yaraladı - 3. SayfaLise öğrencisi babasını öldürdü, annesini yaraladıBolu'da yürek yakan olay: Nişanından 2 gün sonra genç DJ'den acı haber geldi - 3. SayfaGenç DJ'nin acı ölümüAlkollü şahıs polisi görünce ayıldı! "Türk polisi şerefimizdir, elini öpebilir miyim" - 3. SayfaParkta sızan alkollü şahıs polisleri görünce ayıldıVan'da 2 kardeşin öldüğü kanlı saldırının ardından operasyon: 7 kişi yakalandı - 3. SayfaVan'da 2 kardeşin öldüğü kanlı saldırının ardından operasyon
Sonraki Haber Yükleniyor...