Meteoroloji uyardı, Başkent sele gitti! İstinat duvarı yıkıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da bu sabah gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle caddeler göle döndü, trafik felç oldu. Diğer yandan Gölbaşı'nda bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Bu sebeple bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

KAÇACAK YER ARADILAR

Öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak kentte günlük hayatı etkiledi. Başkentte yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri cadde sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı, trafik ekipleri ise araç sürücülerini uyardı.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Yağış nedeniyle Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi 978. Sokak'ta bulunan bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Vadisi'nde ise dere suyunun taşması sonucu bir otomobil ve bir minibüs selde mahsur kaldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, araçların dere yatağından çıkarılması için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

