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Önce yol kesti, sonra sürücüsü inen aracı kaçırdı! Adana'da oyun sahnesi gibi gasp

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Adana'da bir şahıs seyir halinde olan aracın önüne yatarak yolu kesti. Sürücün inmesinin ardından durumu fırsat bilen şahıs direksiyona geçerek aracı kaçırdı. Aracı gasp eden şüpheli olaydan kısa bir süre sonra kaza yaparken, ekiplerin müdahalesi sonucu yakalandı.

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Adana'da oyun sahnelerini aratmayan bir araç kaçırma olayı yaşandı.

Seyir halindeki otomobilin önüne yatan şahıs, sürücünün araçtan inmesini fırsat bilerek hafif ticari aracı kaçırdı. Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.O. (42) 01 FFV 47 plakalı otomobili ile seyir halindeyken Mustafa G. (29) aracın önüne yattı.

Önce yol kesti, sonra sürücüsü inen aracı kaçırdı! Adanada oyun sahnesi gibi gasp
Başlık ResmiÖnce yol kesti, sonra sürücüsü inen aracı kaçırdı! Adanada oyun sahnesi gibi gasp

SÜRÜCÜ İNİNCE HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine S.O. aracından inerek müdahale etmek isterken, o sırada yerden kalkan Mustafa G. hafif ticari araca binip kaçmaya başladı.

İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, kaçırılan aracın peşine düştü.

Önce yol kesti, sonra sürücüsü inen aracı kaçırdı! Adanada oyun sahnesi gibi gasp
Başlık ResmiÖnce yol kesti, sonra sürücüsü inen aracı kaçırdı! Adanada oyun sahnesi gibi gasp

KAÇIRDIĞI ARAÇLA KAZA YAPTI

Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra kaza yaptı.

Yakalanarak gözaltına alınan Mustafa G., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Önce yol kesti, sonra sürücüsü inen aracı kaçırdı! Adanada oyun sahnesi gibi gasp
Başlık ResmiÖnce yol kesti, sonra sürücüsü inen aracı kaçırdı! Adanada oyun sahnesi gibi gasp
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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