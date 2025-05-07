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Polis bile şaştı kaldı: Minibüsten adeta cephanelik çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Polis bile şaştı kaldı: Minibüsten adeta cephanelik çıktı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da yol kontrol noktasında durdurulan minibüste 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından takibe alınan bir minibüste 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, bir minibüsle çok sayıda ruhsatsız silahın Çorum'a getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Polis bile şaştı kaldı: Minibüsten adeta cephanelik çıktı! - 1. Resim

MİNİBÜSTEN ONLARCA TÜFEK ÇIKTI

Ekipler tarafından takibe alınan minibüs, il merkezi çevre yolunda düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, kutular içerisinde 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polis bile şaştı kaldı: Minibüsten adeta cephanelik çıktı! - 2. Resim

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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