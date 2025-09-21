Sakarya'da sokak ortasında dehşet! Kavgayı ayırmak isteyen genç kızlara yumruklu saldırı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde yumruklar konuştu.

İddiaya göre gençler arasında laf atma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi bir gence saldırdı.

DARBELERE DAYANAMADI BAYILDI

Aldığı yumruk darbeleriyle kendinden geçen genç bayıldı. Bu sırada kavgaya engel olmak isteyen genç kızlar da tokat ve yumrukların hedefi oldu.

Saldırganların tokat attığı anlar güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.