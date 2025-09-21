Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya'da can pazarı! Otomobil devrildi, 3 ölü 2 de yaralı var

Konya'da can pazarı! Otomobil devrildi, 3 ölü 2 de yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya&#039;da can pazarı! Otomobil devrildi, 3 ölü 2 de yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da pazar sabahı feci bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ara şarampole devrildi. Feci kazada aralarında aynı aileden 3 kişi canından oldu, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Konya’nın Yunak ilçesinde ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Akşehir istikametinden Yunak yönüne doğru gitmekte olan Hakan Özdemir'in kullandığı 34 RZ 7822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ise ağır yaralandığını belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

