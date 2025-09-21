Konya'da can pazarı! Otomobil devrildi, 3 ölü 2 de yaralı var
Güncelleme:
Konya'da pazar sabahı feci bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ara şarampole devrildi. Feci kazada aralarında aynı aileden 3 kişi canından oldu, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza Konya’nın Yunak ilçesinde ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Akşehir istikametinden Yunak yönüne doğru gitmekte olan Hakan Özdemir'in kullandığı 34 RZ 7822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ise ağır yaralandığını belirledi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş