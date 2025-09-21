Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Aydın'da gece yarısı feci bir kaza yaşandı. Sürücüsünün bir anlık dalgınlık ile önünde ilerleyen minibüs sonrasında başka bir araca çarptığı otomobil ardından yol kenarındaki boş alan düştü. Kazada araçta bulunanlardan biri hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza dün gece Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. 

2 ARACA ÇARPIP YOL KENARINA DÜŞTÜ!

Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ilerleyen S.U. yönetimindeki 09 HY 746 plakalı otomobil, önünde seyreden H.E'nin kullandığı 09 KN 215 plakalı minibüse, ardından R.İ. idaresindeki 09 AKA 801 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan S.U. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki boş alana düştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler S.U. ve H.E. ile otomobildeki Ahmet Kekiksucu, Y.B, S.G, ve A.E. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Kekiksucu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA!

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yol kenarındaki boş alana düşmesi yer aldı.

