Sakarya'da baldız dehşeti! Eniştesini gözünü kırpmadan bıçakladı

Sakarya'da baldız dehşeti! Eniştesini gözünü kırpmadan bıçakladı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde baldız, boşanma aşamasındaki eniştesini kolundan ve kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, Elperek Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma sürecinde olan E.K. ile baldızı G.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sakarya'da baldız dehşeti! Eniştesini gözünü kırpmadan bıçakladı - 1. Resim

BALDIZ, ENİŞTESİNİ BIÇAKLADI

Kavgada G.Y., eniştesi E.K.’yi kolundan ve kalçasından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli G.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

