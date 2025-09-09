Spor camiasını sarsan haber! Milli atlet Sezer Altuntaş evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Bayburtlu milli atlet Sezer Altuntaş (40), Aydıntepe ilçesindeki evinde ölü bulundu.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki milli atlet Sezer Altuntaş iddiaya göre pompalı tüfekle intihar etti.
Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Altuntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Altuntaş'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Altuntaş'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Öte yandan Bayburtlu milli atlet Sezer Altuntaş, ülke genelinde düzenlenen birçok maraton ve koşuya katılarak dereceler elde etmişti.
