Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa'da halatı kopan yük asansörü düştü: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da halatı kopan yük asansörü düştü: 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde inşaat halindeki binada halatı kopan yük asansörü 2. kattan düştü. Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde inşaat halindeki binada halatı kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırsal Killik Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada, içinde 4 kişinin bulunduğu yük asansörü, halatının kopması sonucu 2. kattan düştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Asansörde bulunan Zeliha ve Arif A. ile Halise S. ve Fatma Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

