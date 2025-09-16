Şanlıurfa'da halatı kopan yük asansörü düştü: 4 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde inşaat halindeki binada halatı kopan yük asansörü 2. kattan düştü. Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde inşaat halindeki binada halatı kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kırsal Killik Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada, içinde 4 kişinin bulunduğu yük asansörü, halatının kopması sonucu 2. kattan düştü.
4 KİŞİ YARALANDI
Asansörde bulunan Zeliha ve Arif A. ile Halise S. ve Fatma Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir