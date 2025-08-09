Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Teslime Hanedan'ın sır ölümünde yeni detaylar! Meğer erkek arkadaşı 6 ay önce...

- Güncelleme:
Teslime Hanedan&#039;ın sır ölümünde yeni detaylar! Meğer erkek arkadaşı 6 ay önce...
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Efehan Fidan gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, Fidan’ın daha önce de şiddet olaylarına karıştığı ortaya çıktı. İşte o korkunç detaylar...

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, genç bir kadını orman yolunda hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Teslime Hanedan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili Hanedan'ın erkek arkadaşı Efehan Fidan'ı gözaltına aldı. Fidan, ilk ifadesinde Teslime’nin intihar ettiğini öne sürerken, daha sonra çelişkili bir başka açıklamada bulundu. Bu ifadeler şüpheleri artırdı.

Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Teslime Hanedan'ın sır ölümünde yeni detaylar! Meğer erkek arkadaşı 6 ay önce... - 1. Resim

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Sabah'ın haberine göre; Fidan polisteki ilk ifadesinde "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi. Efehan Fidan daha sonra verdiği ifadesinde ise "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dedi.

2 farklı ifade vermesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Teslime Hanedan'ın sır ölümünde yeni detaylar! Meğer erkek arkadaşı 6 ay önce... - 2. Resim

TAKSİ ŞOFÖRÜ OLANLARI DOĞRULADI

Yapılan araştırmalar, olay öncesi Teslime Hanedan ile Efe F.'nin, dört arkadaşlarıyla birlikte bölgeye taksi ile geldiğini ortaya koydu. Taksi şoförü de söz konusu grubu o bölgede indirdiğini polis ekiplerine bildirdi. Polis, Efe F.'nin yanı sıra şüpheli olarak yanlarındaki 4 arkadaşını da gözaltına aldı.

5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Teslime Hanedan'ın sır ölümünde yeni detaylar! Meğer erkek arkadaşı 6 ay önce... - 3. Resim

GEÇMİŞTEKİ ŞİDDET OLAYI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı Efehan Fidan'ın daha önce de şiddet olaylarına karıştığı ortaya çıktı.

Fidan’ın 6 ay önce okulda kardeşini dövdüğü iddia edilen 17 yaşındaki B.A.’yı üç arkadaşıyla birlikte mezarlığa götürüp darbettiği, ardından okul bahçesine bırakarak kaçtığı öğrenildi.

Ayrıca sosyal medya hesabında yer alan "Kaybetmekten korkma" notu da dikkat çekti.

Fidan'ın el svap incelemesi sonucu silahı ateşleyip ateşlemediği ortaya çıkacak.

Teslime Hanedan'ın sır ölümünde yeni detaylar! Meğer erkek arkadaşı 6 ay önce... - 4. Resim

