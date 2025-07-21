Aydın'da feci kaza! Cip şarampole devrildi: 3 yaralı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde cipin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Aydın'da M.Z. (50) idaresindeki cip, Terziler Mahallesi yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.S. (60) ve E.Z. (4) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan N.S. ve E.Z.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci