Aydın'da feci kaza! Cip şarampole devrildi: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde cipin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Aydın'da M.Z. (50) idaresindeki cip, Terziler Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.S. (60) ve E.Z. (4) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan N.S. ve E.Z.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.