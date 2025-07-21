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Aydın'da feci kaza! Cip şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aydın&#039;da feci kaza! Cip şarampole devrildi: 3 yaralı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'ın Efeler ilçesinde cipin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Aydın'da M.Z. (50) idaresindeki cip, Terziler Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.S. (60) ve E.Z. (4) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan N.S. ve E.Z.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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