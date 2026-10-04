Isparta’nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında bulunan erkek cesedinin, Afyonkarahisar’da tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Ramazan Çin’e ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 15 gündür kayıp olarak aranan Çin’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

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Dün Eğirdir'de Mezarlıkaltı mevkisinde göl içerisinde bir ceset bulundu. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan göl kenarında hareketsiz halde bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Tıp fakültesi öğrencisi 15 gündür aranıyordu! Cansız bedeni gölden çıktı

EKİPLER ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine bölgeye Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk kontrollerde bir erkek cesediyle karşılaştı.

Güvenlik amacıyla olay yeri ekipler tarafından kontrol altına alınırken, bölgede inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde, cesedin uzun süre göl içerisinde kaldığı tespit edildi.

Tıp fakültesi öğrencisi 15 gündür aranıyordu! Cansız bedeni gölden çıktı

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, Afyonkarahisar'da tıp fakültesi 6. sınıfta öğrenim gören ve Burdur'un Yeşilova ilçesine kayıtlı Ramazan Çin'e (24) ait olduğu tespit edildi.

Ramazan Çin'in yaklaşık 15 gündür kayıp olarak arandığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından öğrenileceği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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