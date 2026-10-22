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Tır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu

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Tır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu
Başlık ResmiTır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçiş belgesi alamadıklarını belirten tır şoförleri, giriş ve çıkış noktalarını kapattı. Schengen vizesi sorunu, uzun bekleme süreleri ve yüksek fiyatlara tepki gösteren sürücüler, Vali Yardımcısı Şevki Atlı ile yapılan görüşmenin ardından yaklaşık 3 saat sonra eylemi sonlandırdı.

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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınındaki Gümrük ve Turizm İşletmeleri'ne bağlı tır parkında toplanan sürücüler, Schengen vizesi sorunu, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

Tır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu
Başlık ResmiTır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu

Sabah saat 08.00'den itibaren geçiş belgesi (dozvola) belgesi alamadıklarını belirten sürücüler, saat 15.00 sıralarında sınır kapısının giriş ve çıkışını kapatarak yetkililerle görüşme talebinde bulundu.

Tır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu
Başlık ResmiTır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu
Başlık ResmiTır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu

EYLEMLERİ 3 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 3 saat süren eylem, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı'nın bölgeye gelerek sürücülerle görüşmesiyle sona erdi. Görüşmede sürücüler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanan randevulu sıra sisteminin Hamzabeyli'de de hayata geçirilmesini ve dozvola işlemlerinin yeniden başlatılmasını istedi.

Tır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu
Başlık ResmiTır şoförleri eylem başlattı! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda geçişler durdu


Vali Yardımcısı Atlı'nın randevulu sıra sistemine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve uygulamanın yakın zamanda başlatılmasının beklendiğini aktarması üzerine sürücüler eylemlerini sonlandırdı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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