Tokat'ta feci kaza! Hamile kadın bebeğini kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde M.K. idaresindeki otomobil, Koçak köyü istikametinden Erbaa yönüne ilerlerken ani bir dönüş yapması sonucu karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki ticari taksi ile çarpıştı.

KAZADAKİ CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki M.A., A.E., S.A. ve ticari taksi şoförü M.Y. ile yolcu G.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 3 yaşındaki M.A., Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan S.A.'nın ise 4 aylık hamile olduğu ve kaza nedeniyle bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.