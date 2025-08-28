Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tokat'ta feci kaza! Hamile kadın bebeğini kaybetti

Tokat'ta feci kaza! Hamile kadın bebeğini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tokat&#039;ta feci kaza! Hamile kadın bebeğini kaybetti
Trafik Kazası, Erbaa, Tokat, Yaralanma, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta bir ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3 yaşındaki M.A.'nın durumunun ağır olduğu, 4 aylık hamile kadının da bebeğini kaybettiği bildirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde M.K. idaresindeki otomobil, Koçak köyü istikametinden Erbaa yönüne ilerlerken ani bir dönüş yapması sonucu karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki ticari taksi ile çarpıştı.

Tokat'ta feci kaza! Hamile kadın bebeğini kaybetti - 1. Resim

KAZADAKİ CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki M.A., A.E., S.A. ve ticari taksi şoförü M.Y. ile yolcu G.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 3 yaşındaki M.A., Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan S.A.'nın ise 4 aylık hamile olduğu ve kaza nedeniyle bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da öğrenildi. 

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Husumetlini tek yumrukla yere serdi! Çevredekiler şoka girdi: O anlar kameradaEşi dehşeti yaşattı! Ayten Alıcı’nın acı haberi 20 gün sonra geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da güpegündüz çocuk kaçırmaya kalkıştı! Dehşet anları kamerada - 3. SayfaGüpegündüz çocuk kaçırmaya kalkıştıEşinin bir cümlesiyle intihardan vazgeçti! Antalya'da hareketli anlar... - 3. SayfaEşinin bir cümlesiyle intihardan vazgeçti!İzmir'de işçi servisiyle ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİşçi servisi ticari araçla çarpıştıGazetemizin acı günü! Sakarya Bürosu Müdürü İhsan Ataseven hayatını kaybetti - 3. SayfaGazetemizin acı günü! Sakarya Bürosu Müdürü İhsan Ataseven hayatını kaybettiHusumetlini tek yumrukla yere serdi! Çevredekiler şoka girdi: O anlar kamerada - 3. SayfaÇevredekiler şoka girdi: O anlar kameradaSevgi'yi herkesin gözü önünde öldürdü: Katil kocanın ilk sözü ortaya çıktı - 3. SayfaKatil kocanın ilk sözü ortaya çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...