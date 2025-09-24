Van'da aileye kanlı infaz: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

Van'ın Gürpınar İlçesine 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi.

ANNE VE 2 OĞLU ÖLDÜ

Saldırıda Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45) hayatını kaybetti. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi.