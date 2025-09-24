Van'da aileye kanlı infaz: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 70 yaşındaki anne ve yaşları 50 ve 45 olan 2 oğlu öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken taraflar arasında husumet olduğu öğrenildi.
Van'ın Gürpınar İlçesine 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi.
ANNE VE 2 OĞLU ÖLDÜ
Saldırıda Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45) hayatını kaybetti. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir