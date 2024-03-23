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Haberler > Biyografi > Bartu Soral kimdir? Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bartu Soral'ın mesleki kariyeri

Bartu Soral kimdir? Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bartu Soral'ın mesleki kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bartu Soral kimdir? Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bartu Soral&#039;ın mesleki kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bartu Soral'ın hayatı ve mesleki kariye vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ankara'dan aday olan Bartu Soral kimdir, nereli, kaç yaşında? Bartu Soral'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte, hayatı ve biyografisi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Ankara'dan aday gösterilen Bartu Soral'ın mesleki kariyeri ve hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bartu Soral kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Bartu Soral'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu. Kariyer hayatı nasıl gelişti, evli mi? Bartu Soral'ın hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için araştırdık 

BARTU SORAL KİMDİR?

Bartu Soral, 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Kanada Saint Mary's Üniversitesi İşletme Fakültesinden Finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Kalkınma Ekonomisi alanında yüksek lisansını tamamladı. 

İş hayatına ilk adımını özel sektörde atan Soral, Polat Holding ve Koç Holding çatısı altında görevler aldı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına katıldı. İki yıl ara sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Program Müdürlüğü görevine yükseldi. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Soral'ın ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. Dünyadaki ve Türkiye’deki bankacılık krizlerini incelediği "Banking Crises and Bankruptcy for Profit in Turkey adlı kitabı 2008 yılında basıldı ve dünyanın birçok ülkesinde satışa sunuldu. Bartu Soral’ın son kitabı "Tünelin Sonu Kriz, Yeniden Kalkınma Zamanı" 2015 yılında okuyucusuyla buluştu. 

2009 yılında Birleşmiş Milletlerdeki görevinden ayrılan Bartu Soral, Başkent Üniversitesinde dersler vemiş, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, çeşitli söyleşi, konferansve sempozyumlarda tebliğde bulundu. Büyük ölçekli yatırımlar için uluslararası finansman arayışındaki şirketlere danışmanlık yaptı. Başta Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere uluslararası pazarlara açılmasına destek olmaktadır.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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