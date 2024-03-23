Putin'den saldırının ardından ilk açıklama! 24 Mart milli yas ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki terör eyleminin ardından ilk kez halka seslendi. Saldırının 4 failinin yakalandığını 11 kişinin gözaltına alındığını duyuran Putin, 24 Mart günü için milli yas ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da terör eyleminin ardından ilk kez açıklama yaptı. 24 Mart tarihinin ulusal yas ilan edildiğini duyuran Rus lider, konuşmasında sık sık intikam vurgusu yaptı.

Terör eyleminde Ukrayna'yı işaret eden Putin, "Crocus’ta ateş açanlar Ukrayna yönünde hareket etti, orada onlar için bir ‘pencere’ hazır hale getirilmişti" dedi.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık.

'TESPİT EDİP, CEZALANDIRACAĞIZ'

Crocus’ta ateş açanlar Ukrayna yönünde hareket etti, orada onlar için bir ‘pencere’ hazır hale getirilmişti.

Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız.

Rusya defalarca ağır sınavlardan geçti, şimdi de öyle olacak.

'İŞBİRLİĞİ UMUYORUZ'

Terör tehdidinin ne olduğunu bildiklerini söyleyen Putin "Bu noktada, acımızı içtenlikle paylaşan ve ortak düşmana, uluslararası terörizme, terörün tüm tezahürlerine karşı mücadelede sözde değil uygulamada güçlerimizi birleştirmeye hazır olan tüm ülkelerle işbirliği umuyoruz" diye ekledi.