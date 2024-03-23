Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Moskova'da kan merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu

Moskova'da kan merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında en az 60 kişi hayatını kaybetti. 145'ten fazla yaralının olduğu terör eyleminde Moskova'da kan merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. 

Rusya'nın başkenti Moskova dün kanlı bir saldırıya sahne oldu. Üç maskeli saldırganın bir konser salonuna düzenlediği terör eylemini DEAŞ üstlendi. Moskova, saldırının DEAŞ tarafından yapıldığına ikna olmadı.

Rusya'nın iki hafta önce ABD ve İngiltere tarafından uyarılması saldırının boyutunu derinleştirirken saldırının 11 faili yakalandı.

En az 60 kişinin hayatını kaybettiği, 145'ten fazla kişinin yaralandığı saldırılar hakkında yapılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir" ifadeleri kullanıldı.

Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

Öte yandan Moskova'da kan merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te kömürden altın çıktığı iddia edilmişti! Gerçek çok başka çıktı - GündemKömürden altın çıktığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktıIrak'ta 12 PKK'lı terörist öldürüldü - GündemIrak'ta 12 PKK'lı terörist öldürüldüHenüz 18 yaşındaydı... Oynadığı tüfek sonu oldu - GündemHenüz 18 yaşındaydı... Oynadığı tüfek sonu olduEdirne'de sıcaklık tarımı vurdu: Buğday tarlaları hastalandı - GündemEdirne'de buğday tarlaları hastalandıMurat Kurum: Deprem riskinin ortadan kaldırılması, beka meselemiz - GündemHedefini, "Beka meselemiz" diyerek açıkladıSosyal medya Karabük'ü konuşuyordu: İl Sağlık Müdürlüğü, HPV ve HIV iddialarını yalanladı - Gündemİl Sağlık Müdürlüğü, HPV ve HIV iddialarını yalanladıBakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' dedi! Başakşehir'deki maganda yakalandı - GündemBaşakşehir'de araç içinden ateş eden maganda yakalandı8 ilde DEAŞ'a 'Bozdoğan-15' operasyonu! 24 şüpheli yakalandı - GündemDEAŞ'a 8 ilde 'Bozdoğan-15' operasyonu: 24 şüpheli yakalandıMuğla'da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı - GündemMuğla'da sabah saatlerinde korkutan depremMart ortasında kış geri geldi, Meteoroloji il il uyardı! Kar, sağanak, fırtına, buzlanma... - GündemMart ortasında kış manzarası
Sonraki Haber Yükleniyor...