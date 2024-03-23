Moskova'da kan merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu

Rusya'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında en az 60 kişi hayatını kaybetti. 145'ten fazla yaralının olduğu terör eyleminde Moskova'da kan merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Rusya'nın başkenti Moskova dün kanlı bir saldırıya sahne oldu. Üç maskeli saldırganın bir konser salonuna düzenlediği terör eylemini DEAŞ üstlendi. Moskova, saldırının DEAŞ tarafından yapıldığına ikna olmadı.

Rusya'nın iki hafta önce ABD ve İngiltere tarafından uyarılması saldırının boyutunu derinleştirirken saldırının 11 faili yakalandı.

En az 60 kişinin hayatını kaybettiği, 145'ten fazla kişinin yaralandığı saldırılar hakkında yapılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir" ifadeleri kullanıldı.

Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

Öte yandan Moskova'da kan merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.